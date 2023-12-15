Oscar Ödülleri'nde müzik kategorisinde aday olabilecek filmler

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Oscar Ödülleri'nde En İyi Görsel Efekt ödülüne aday olan filmlerin yer alacağı kısa liste geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Müzik kategorisinde aday gösterilmeye uygun niteliklere sahip yapımlar ve şarkılar Akademi tarafından açıklandı. Listede 149 özgün şarkı bulunuyor.
ÖZGÜN ŞARKI KATEGORİSİNDE ADAYLIK KAZANABİLİR
Yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi Barbie'den üç film listeye girmeye başardı.
Billie Eilish'den “What Was I Made for”, İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın “Dance the Night” ve Mark Ronson, Andrew Wyatt imzalı “I’m Just Ken" şarkıları Oscar adayları arasında yer alabilir.
Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri , Creed III, Elementler, John Wick 4, Past Lives, Çığlık 6, Wonka gibi yapımlar da Oscar'da aday olmaya hak kazanan filmler arasında yer aldı.
EN İYİ MÜZİK KATEGORİSİ
Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Müziği dalında aday gösterilebilecek filmler arasında ise All of Us Stangers, Barbie, Oppenheimer, Beau Is Afraid, The Color Purple, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, Elemental, Ferrari, The Flash, The Iron Claw, The Marvels, Poor Things, The Super Mario Bros. Movie gibi yapımlar var.
Oscar adayları 23 Ocak 2024'te açıklanacak.
"OPPENHEIMER" KARARI ŞAŞIRTTI
Öte yandan, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filmi, Oscar Ödülleri'nde Görsel Efekt kategorisinde kısa listeye giremedi.
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