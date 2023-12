Oscar Ödülleri'nde müzik kategorisinde aday olabilecek filmler

Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri , Creed III, Elementler, John Wick 4, Past Lives, Çığlık 6, Wonka gibi yapımlar da Oscar'da aday olmaya hak kazanan filmler arasında yer aldı.

EN İYİ MÜZİK KATEGORİSİ



Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Müziği dalında aday gösterilebilecek filmler arasında ise All of Us Stangers, Barbie, Oppenheimer, Beau Is Afraid, The Color Purple, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, Elemental, Ferrari, The Flash, The Iron Claw, The Marvels, Poor Things, The Super Mario Bros. Movie gibi yapımlar var.



Oscar adayları 23 Ocak 2024'te açıklanacak.