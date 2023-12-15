Oscar Ödülleri'nde müzik kategorisinde aday olabilecek filmler

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Oscar Ödülleri'nde En İyi Görsel Efekt ödülüne aday olan filmlerin yer alacağı kısa liste geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Müzik kategorisinde aday gösterilmeye uygun niteliklere sahip yapımlar ve şarkılar Akademi tarafından açıklandı. Listede 149 özgün şarkı bulunuyor.