Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. kariyerinde bir ilke imza atacak

"Oppenheimer" filmindeki performansıyla birçok ödül alan ve son olarak "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar alan Robert Downey Jr., bu sonbaharda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. kariyerinde bir ilke imza atacak

"Iron Man" serisiyle şöhreti yakalayan son olarak "Oppenheimer" filminde rol alan ., kariyerinde bir ilke imza atacak.

İLK KEZ BROADWAY'DE SAHNEYE ÇIKACAK

Ünlü oyuncu, Pulitzer ödüllü Ayad Akhtar'ın yeni bir oyunuyla Broadway'de ilk kez sahneye çıkacak. Robert Downey Jr.,"McNeal" adlı oyunda; yeni bir roman, parçalanmış bir aile hayatı ve "yapay zekaya karşı sağlıksız bir hayranlık"la boğuşan yetenekli bir yazarı canlandıracak.

Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. kariyerinde bir ilke imza atacak - 1

Oyunun yönetmenliğini Bartlett Sher üstlenecek. Henüz oyuncu kadrosunun tamamı açıklanmayan "McNeal", 30 Eylül'deki açılış gecesinden önce 5 Eylül'de New York'taki Vivian Beaumont Tiyatrosu'nda ön gösterimlere başlayacak. Sınırlı gösterim 24 Kasım'da sona erecek.

Robert Downey Jr. kariyerinin en önemli filmlerini açıkladı: Iron Man ilk sırada değil

Robert Downey Jr. kariyerinin en önemli filmlerini açıkladı: Iron Man ilk sırada değil

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. bu yıl Christopher Nolan imzalı tarihi drama Oppenheimer'daki Lewis Strauss performansıyla ilk Oscar'ını kazanmıştı.

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