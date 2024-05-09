Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. kariyerinde bir ilke imza atacak

"Iron Man" serisiyle şöhreti yakalayan son olarak "Oppenheimer" filminde rol alan Robert Downey Jr., kariyerinde bir ilke imza atacak.

İLK KEZ BROADWAY'DE SAHNEYE ÇIKACAK

Ünlü oyuncu, Pulitzer ödüllü Ayad Akhtar'ın yeni bir oyunuyla Broadway'de ilk kez sahneye çıkacak. Robert Downey Jr.,"McNeal" adlı oyunda; yeni bir roman, parçalanmış bir aile hayatı ve "yapay zekaya karşı sağlıksız bir hayranlık"la boğuşan yetenekli bir yazarı canlandıracak.