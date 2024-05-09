Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. kariyerinde bir ilke imza atacak

"Iron Man" serisiyle şöhreti yakalayan son olarak "Oppenheimer" filminde rol alan Robert Downey Jr., kariyerinde bir ilke imza atacak.
İLK KEZ BROADWAY'DE SAHNEYE ÇIKACAK
Ünlü oyuncu, Pulitzer ödüllü Ayad Akhtar'ın yeni bir oyunuyla Broadway'de ilk kez sahneye çıkacak. Robert Downey Jr.,"McNeal" adlı oyunda; yeni bir roman, parçalanmış bir aile hayatı ve "yapay zekaya karşı sağlıksız bir hayranlık"la boğuşan yetenekli bir yazarı canlandıracak.
Oyunun yönetmenliğini Bartlett Sher üstlenecek. Henüz oyuncu kadrosunun tamamı açıklanmayan "McNeal", 30 Eylül'deki açılış gecesinden önce 5 Eylül'de New York'taki Vivian Beaumont Tiyatrosu'nda ön gösterimlere başlayacak. Sınırlı gösterim 24 Kasım'da sona erecek.
Robert Downey Jr. bu yıl Christopher Nolan imzalı tarihi drama Oppenheimer'daki Lewis Strauss performansıyla ilk Oscar'ını kazanmıştı.
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