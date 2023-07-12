Robert Downey Jr. kariyerinin en önemli filmlerini açıkladı: Iron Man ilk sırada değil

The New York Times'a konuşan aktör, 2006 tarihli "The Shaggy Dog" ve 2020 yılında vizyona giren "Dolittle" filmlerinin kariyerinin en önemli yapımları olarak yorumladı. "The Shaggy Dog" filmi eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış ve gişede başarı yakalayamamıştı.

Benzer şekilde "Dolittle" filmi de başarılı bir gişe filmi değildi. Oyuncu, Marvel kontratı bitince bu filmden teklif geldiğini söyledi. Aktör, "O sırada kurşun geçirmezdim. Tüm film türlerinin ustası olmuştum" dedi.

Öte yandan oyuncu, Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmiyle buluşmaya hazırlanıyor. Film 21 Temmuz'da sinemalarda...