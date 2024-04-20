Oyuncu John Malkovich Türkiye'ye geliyor

Sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi John Malkovich, "The Infernal Comedy" oyunuyla hayranlarıyla buluşacak.

Oyuncu John Malkovich Türkiye'ye geliyor

Uyanış, Aramızda Casus Var, Vampirin Gölgesi, Red ve John Malkovich Olmak gibi yapımlarla tanınan usta aktörJohn Malkovich, İstanbul'a geliyor.

70 yaşındaki ouncu, "The Infernal Comedy" oyunuyla 16 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Malkovich, performansıyla, gerçek hayattan alınmış hikayeleri müzik eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunacak. Etkinlik, Türkçe altyazılı olarak İngilizce sahnelenecek.

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