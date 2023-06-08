Picasso'nun sevgilisi olarak bilinen Fransız sanatçı Françoise Gilot hayatını kaybetti

The New York Times'ın haberine göre, başarılı kariyeri ve Pablo Picasso'yla çalkantılı ilişkisiyle tanınan Gilot'nun kızı Aurelia Engel, annesi Françoise Gilot'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Engel, bir süredir kalp ve karaciğer rahatsızlıklarıyla mücadele eden annesinin, Manhattan'da bir hastanede öldüğünü söyledi.

Ayrıca, BBC'nin haberine göre, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, döneminin en önemli sanatçıları arasında bulunan Gilot'nun ölümünün, sanat dünyası için büyük kayıp olduğunu dile getirdi.

