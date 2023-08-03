Pompeipolis Antik Kenti'ndeki anıtsal yapılar çok uluslu kazı ekibiyle gün yüzüne çıkarılıyor

"BÖLGENİN GEÇMİŞTEKİ GÜCÜNÜ GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KENT"



Pompeipolis'in döneminin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Eliüşük şöyle devam etti:



"Bulunduğu coğrafyayı incelediğinizde Sinop ve Amasra arasında önemli bir yol güzergahı üzerinde bulunuyor. Bugün olduğu gibi antik dönemde de çok önemli tarım ve ticaret gücüne sahip. Bölgenin geçmişteki gücünü göstermesi açısından Pompeipolis önemli bir kent. Romalı general Pompeus gerçekleştirdiği savaşlar sonucu burayı Roma'ya katarak adını Pompeipolis olarak değiştiriyor. Bizim elde ettiğimiz arkeolojik veriler, kentin MÖ 10 bine kadar gittiğini gösteriyor. Bu kent daha önce de burada vardı ama Pompeus burayı aldıktan sonra adını değiştirdi. Önemli mimarı yapılar olduğunu görüyoruz."



Kazıların 17 yıldır devam ettiğini belirten Eliüşük, "Kazılar uzun süre yapılan zahmetli işler. Son yıllardaki hızlı çalışmalar sayesinde burada bir turizm destinasyon alanı oluşturuyoruz. Burada Kastamonu ve Taşköprü'ye önemli bir turizm alanı oluşturuluyor. Bu turizm sayesinde kentin tarımdan aldığı gelir dışında ikinci bir gelir elde etmesini sağlamış olacağız. Kent tarihi müzesi ile burası önemli bir turizm destinasyonu olacaktır" ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN ADETA İKİNCİ EFES'İ"



Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Kastamonu'daki kültürel turizm açısından Taşköprü'deki antik kentin önemli olduğunu söyledi.



Kazıların yıllardır devam ettiğini dile getiren Çatal, "Burası Türkiye'nin adeta ikinci Efes'i. Böyle bir tarih varken yurt dışından turist çekmemiz çok zor olmasa gerek. Biz yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz Kastamonulu ve Taşköprülü iş adamlarından da destek istiyoruz. Taşköprülü vatandaşlarımız da lütfen buraları tahrip etmesinler, sahip çıksınlar. Burası geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceği olacak, iş kapıları olacak" dedi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun