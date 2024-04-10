Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? (2024 festival programı)

Türkiye'de halkın hazırlayıp sahip çıktığı ilk sokak karnavalıdır. Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, ünlüler ve özel sektörün ortak çabası ile gerçekleştirilir. Adana halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı ve şehre turizm geliri yaratan bir etkinliktir.

Portakal Çiçeği Karnavalı Tarihleri

13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivali” çerçevesinde karma resim sergisi de açılacak.



Festival Programı:



13 Nisan - Açılış Töreni ve Konserler: Festivalin açılışı muhteşem bir törenle gerçekleşecek! Ardından, ünlü sanatçıların katılımıyla unutulmaz bir konser serisi başlayacak.



14-20 Nisan - Etkinlikler ve Gösteriler: Festival boyunca, şehrin farklı noktalarında geleneksel dans gösterileri, sokak sanatçıları performansları, portakal temalı sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca, lezzetli portakal tatlıları ve yöresel yemeklerin tadına bakabileceğiniz stantlar da olacak.



21 Nisan - Kapanış Partisi: Festivalin son gününde, büyük bir kapanış partisi düzenlenecek! Canlı müzik, dans gösterileri ve sürpriz etkinliklerle dolu bu partide, festival coşkusunu sonuna kadar yaşayacaksınız.

