PTT'den Ara Güler konulu anma pulu

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformu ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile iş birliği sonucu tedavüle sunulan bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT İşyerlerinde ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)’ne ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sunuldu.
Seri numaralı anma pulları yalnızca, ‘’Hayalimdeki İstanbul-Ara Güler’’ adlı Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan ve sınırlı sayıda üretilen pul portföyü içerisinde satın alınabilir.
Portföy ve ilkgün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılacak.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile Ara Güler’in uzun yıllar yazıhane olarak kullandığı, şimdiki adı ile “Ara Güler Sokağı”ndaki Güler Apartmanı’ndan birkaç adım uzaklıktaki Tarihi Beyoğlu Postanesi’nde "Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL” ibareli ilkgün damgası kullanılmıştır.
ARA GÜLER MÜZESİ HAKKINDA
Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kurulmuştur. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde kendisinin de katılımıyla bomontiada’da açılmıştır. Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve değerli arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı sergiler, yayınlar, etkinlikler ve iş birlikleri ile fotoğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanmaktadır.
ARA GÜLER ARŞİV VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AGAVAM) HAKKINDA
2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. 2018 yılında Ara Güler’in 90’ıncı doğum gününde İstanbul Yapı Kredi bomontiada’da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor.
Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler’in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.
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