Renkli Hayaller Sahnesi depremden etkilenen çocuklara umut oldu

7500 ÇOCUK SANATLA BULUŞTU

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi’nin desteğiyle hayata geçen projeyi 70’i aşkın özel tiyatronun güç birliğiyle kurulan Tiyatro Kooperatifi tasarladı. Dünyanın lider eğlence servisi Netflix ise projenin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılan film ve belgesel içeriklerini sağladı. İlk günden bu yana sahadaki çalışmaları yürüten İhtiyaç Haritası ise proje için bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek operasyonel destek sundu. 62 gün süren ve 32 ekipten 123 sanatçıyı ağırlayan Renkli Hayaller Sahnesi projesi kapsamında 200’ü aşkın etkinlik gerçekleştirildi ve 7500 çocuk sanatla buluştu.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame projeyle ilgili şunları söyledi: “Deprem gibi afet dönemlerinde temel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra afetten en çok etkilenen çocukların yüreklerine dokunabilen, onların zihinsel gelişimlerini ve hayal dünyalarını olumlu etkileyen işler yapmak çok değerli. Biz de kreatif endüstrilerin Türkiye’deki temsilcisi olarak böyle bir dönemde sanattaki yetkinliğimizi kullanarak Tiyatro Kooperatifi, Netflix ve İhtiyaç Haritası gibi bizimle aynı amacı taşıyan, çocuklarımız ve gençlerimiz için birbirinden değerli işler yapmış paydaşlarımızı bu proje için bir araya getirdik. Deprem bölgesinde büyük acılar yaşamış çocuklarımızın yeniden hayal etmelerini, geleceğe tekrar umutla bakmalarını sağlayacak her bir adım son derece değerli ve biz, bunu bir nebze de olsa başarabildiysek çok mutlu oluruz”

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını sarmak için kreatif sektörün güç birliği yapmasının önemine dikkat çekti. Pelin Mavili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Netflix olarak sanatın ve kreatif alandaki aktivitelerin iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. Birçok duyarlı marka gibi biz de ilk anda harekete geçtik. Öncelikle küresel çapta Netflix personelinin katkı sağladığı bağış programımızı devreye soktuk. Bir yandan da kreatif endüstrilerdeki paydaşlarımız vasıtasıyla bölgeye yaptığımız bağışlar ile bir nebze de olsa ilk andaki iyileşme sürecine katkı sağlamaya çalıştık. Ancak iyileşme sürecinin uzun bir yolculuk olduğunun farkındayız. Bu çerçevede üyesi olduğumuz TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi vesilesiyle Tiyatro Kooperatifi’nin İhtiyaç Haritası ile birlikte planladığı ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesine destek olma imkânı bulduk. İki ay boyunca bu projenin Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta çocuklara ulaşması için finansman sağladık. Elbette sadece bununla yetinmedik. Netflix kütüphanesinden çocuklarımızın gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun içerikleri de gösterime sunduk. Çocuklarımızın hem bugünlerine hem de geleceklerine ufak da olsa bir katkı sağladıysak ne mutlu bize”