Resim Müzesi’nin 200 yıllık tabloları restore ediliyor

“ESERE ÖZEL ÇALIŞMA”



Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, “Bulunduğumuz alan Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi. Milli Saraylar envanterinde bulunan tarihi tabloların restorasyon işlemleri yapılmakta. Bir ekip çalışmasıyla bu işleri yürütüyoruz. Milli Saraylar envanterinde bulunan tarihi tabloların bozulma süreçlerine müdahalelerimiz oluyor. Hasar görmüş, bozulmuş tabloların restorasyon işlemlerini yapmaktayız. 8 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Her esere özel bir çalışma oluyor” dedi.