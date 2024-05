Robin Hood filmi geliyor: Hugh Jackman başrolde

Sefiller, Prestij, Logan ve The Wolverine gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Hugh Jackman'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu, The Death of Robin Hood adlı filmde rol alacak. Jackman'a filmde Killig Eve dizisiyle yıldızı parlayan Jodie Comer eşlik edecek.

Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğunda oturacağı film, Robin Hood'un "suç ve cinayetle dolu bir hayatın ardından geçmişiyle boğuşmasını" konu alacak.