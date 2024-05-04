Robin Hood filmi geliyor: Hugh Jackman başrolde

Sefiller, Prestij, Logan ve The Wolverine gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Hugh Jackman 'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu, The Death of Robin Hood adlı filmde rol alacak. Jackman'a filmde Killig Eve dizisiyle yıldızı parlayan Jodie Comer eşlik edecek.

Diğer Robin Hood filmlerine kıyasla, bu filmde Robin Hood, "ağır yaralanmış ve kendini gizemli bir kadının ellerinde bulan yalnız bir adam" olacak. Filmin, diğer Robin Hood filmlerinden daha karanlık bir hikayeye sahip olacağı belirtildi. Film çekimleri gelecek yıl başlayacak.



Jackman ise bu yaz Deadpool & Wolverine filmiyle adından söz ettirecek. Yılın merakla beklenen yapımlarından biri olan Deadpool & Wolverine, 24 Temmuz'da sinemalarda.

Ridley Scott imzalı Robin Hood (2010) filminde başrolleri Russell Crowe, Cate Blanchett ve Matthew Macfadyen paylaşmıştı.