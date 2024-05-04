Robin Hood filmi geliyor: Hugh Jackman başrolde

X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman'ın yeni rolü belli oldu.

Robin Hood filmi geliyor: Hugh Jackman başrolde

Sefiller, Prestij, Logan ve The Wolverine gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Hugh Jackman'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu, The Death of Robin Hood adlı filmde rol alacak. Jackman'a filmde Killig Eve dizisiyle yıldızı parlayan Jodie Comer eşlik edecek.

Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğunda oturacağı , Robin Hood'un "suç ve cinayetle dolu bir hayatın ardından geçmişiyle boğuşmasını" konu alacak.

Robin Hood filmi geliyor: Hugh Jackman başrolde - 1 Robin Hood (2010)

Diğer Robin Hood filmlerine kıyasla, bu filmde Robin Hood, "ağır yaralanmış ve kendini gizemli bir kadının ellerinde bulan yalnız bir adam" olacak. Filmin,  diğer Robin Hood filmlerinden daha karanlık bir hikayeye sahip olacağı belirtildi. çekimleri gelecek yıl başlayacak.

Jackman ise bu yaz Deadpool & Wolverine filmiyle adından söz ettirecek. Yılın merakla beklenen yapımlarından biri olan Deadpool & Wolverine, 24 Temmuz'da sinemalarda.

Ridley Scott imzalı Robin Hood (2010) filminde başrolleri Russell Crowe, Cate Blanchett ve Matthew Macfadyen paylaşmıştı.

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