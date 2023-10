Rocky filminin efsane yıldızı Burt Young hayatını kaybetti

OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI



Film, toplamda 10 Oscar adaylığı elde etti ve En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere üç ödül kazandı. Burt Young da Rocky serisinin ilk filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterildi.



Young'ın rol aldığı diğer önemli yapımlar arasında "Chinatown", "The Pope of Greenwich Village" ve "Once Upon a Time in America" yer alıyor. Young ayrıca pek çok dizide de konuk oyuncu olarak rol aldı.



Hayatının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir ressam olarak isim yapan Young, dünyanın farklı ülkelerindeki galerilerde resimlerini sergiledi.