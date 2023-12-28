Sakarya'da Filistin konulu tiyatro oyunu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık kültür sanat etkinlikleri Filistin temalı tiyatro oyunu "Gün Doğmada" isimli programla devam etti.

Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde Medeniyet Tasavvufu Okulu tarafından düzenlenen ve Beyler Sanat’ın sahnelediği oyunda İsrail'in Filistin'e karşı işlediği zulümler duygusal yönden anlatıldı. Duygusal ve hüzünlü anların yaşandığı oyun izleyicilerden tam not aldı.