Sakarya'da Filistin konulu tiyatro oyunu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık kültür sanat etkinlikleri Beyler Sanat’ın sahnelediği Filistin Temalı Tiyatro Oyunu "Gün Doğmadan" isimli oyunla devam etti.

Sakarya'da Filistin konulu tiyatro oyunu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık kültür sanat etkinlikleri temalı oyunu "Gün Doğmada" isimli programla devam etti.

Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde Medeniyet Tasavvufu Okulu tarafından düzenlenen ve Beyler Sanat’ın sahnelediği oyunda İsrail'in Filistin'e karşı işlediği zulümler duygusal yönden anlatıldı. Duygusal ve hüzünlü anların yaşandığı oyun izleyicilerden tam not aldı. 

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