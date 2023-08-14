Sanat eserine dönüştürülen elekler müzede sergilenecek

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sanat atölyesinde çalışmalarını sürdüren Loya Kader Öztürkmen, "Eleğin Hafızası Projesi" çerçevesinde müzenin çevresindeki materyalleri kullanarak, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 13 eleği sanat eserine dönüştürdü.

Sanat eserine dönüştürülen elekler müzede sergilenecek

Uluslararası platformların yanı sıra deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü'ne de layık görülen 'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Anadolu'nun kadim kültürünü, sosyal yaşamını ve güzelliklerini sanatla buluşturmak amacıyla "Sanatçı Yerleştirme Programı" başlatıldı.

Bu kapsamda müzenin sanat atölyesinde çalışmalarını sürdüren Loya Kader Öztürkmen, "Eleğin Hafızası Projesi" çerçevesinde müzenin çevresindeki materyalleri kullanarak, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 13 eleği sanat eserine dönüştürdü.

Sanat eserine dönüştürülen elekler müzede sergilenecek - 1

Anadolu kadınının ellerinden kesitlerin yer aldığı, iç yüzeyinde yörenin endemik bitkileriyle Bayburt'un renklerini sunan eserler, eylül ayında müzede sergilenecek.

Sanat eserine dönüştürülen elekler müzede sergilenecek - 2

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...