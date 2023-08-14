Sanat eserine dönüştürülen elekler müzede sergilenecek

Uluslararası platformların yanı sıra deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü'ne de layık görülen Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Anadolu'nun kadim kültürünü, sosyal yaşamını ve güzelliklerini sanatla buluşturmak amacıyla "Sanatçı Yerleştirme Programı" başlatıldı.

Bu kapsamda müzenin sanat atölyesinde çalışmalarını sürdüren Loya Kader Öztürkmen, "Eleğin Hafızası Projesi" çerçevesinde müzenin çevresindeki materyalleri kullanarak, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 13 eleği sanat eserine dönüştürdü.