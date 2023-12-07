"Sanat Güneşi" Zeki Müren 92. yaş gününde yapay zekayla anıldı

Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan Sanat Güneşi Zeki Müren 6 Aralık 1931'de Bursa'da dünyaya geldi. Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren, 92. doğum gününde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anıldı.

Zeki Müren bütün servetini Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı. TEV, Müren için yapay zekayla oluşturulan bir klip yayınladı.