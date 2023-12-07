"Sanat Güneşi" Zeki Müren 92. yaş gününde yapay zekayla anıldı

Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan Sanat Güneşi Zeki Müren 6 Aralık 1931'de Bursa'da dünyaya geldi. Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren, 92. doğum gününde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anıldı.
Zeki Müren bütün servetini Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı. TEV, Müren için yapay zekayla oluşturulan bir klip yayınladı.
Müren'in yapay zeka yardımıyla oluşturulan fotoğrafları, sanatçının "Rüyalarda Buluşuruz" şarkısı eşliğinde kliplendirildi.
TEV, klip eşliğinde "Sanat Güneşimiz kıymetli bağışçımız Zeki Müren’i ve zamanın çok ötesinde sanat dünyasına kattığı benzersiz renklerini, 92. doğum günü için yapay zekayla hazırladığımız kliple, #BuŞarkıylaKavuşuruz diyerek anıyoruz. Eşsiz müziğini her duyduğumuzda gönlümüzde kavuştuğumuz Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i sevgi ve özlemle anıyoruz. İyi ki doğdun Zeki Müren" ifadelerine yer verdi.
Usta sanatçı, 24 Eylül 1996'da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
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