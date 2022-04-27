Sanatçı Aykut Sözeri hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Aykut Sözeri, yaşamını yitirdi.



Acı haberi Sözeri'nin oğlu duyurdu. Babası gibi oyuncu olan Cenk Sözeri, "İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum... Maalesef Babamız Aykut Sözeri'yi kaybettik. Cenaze töreni Yarın Saat 15 00'de Ankara Yenimahalle Ahmet Efendi Camii, Karşıyaka mezarlığında olacak. Tüm dostlarının ve sevenlerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.