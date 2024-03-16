Şanlıurfa'daki müzeler bir ayda 15 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uludağ, Taş Tepeler projesiyle müzedeki koleksiyonun sürekli zenginleştiğini ve kazılarda elde edilen yeni eserlerin de sergilendiğini söyledi.



Kazılarda bulunan ve teşhire ilk kez çıkarılan gerçek boyutlu "yaban domuzu" ve "kızıl akbaba" heykelleriyle, Göbeklitepe'deki ilk insan heykelinin ziyaretçilerin dikkatini çektiğini anlatan Uludağ, "15 Şubat 2024 tarihinde müzemiz ziyarete açıldıktan sonra çok fazla ilgi oluştu. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Taş Tepeler projelerinden çıkan eserlerin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde teşhire çıkarılmasıydı. Bu bağlamda 15 Şubat 2024 tarihinden 15 Mart 2024 tarihine kadar bir aylık bir süre içerisinde müzemiz yaklaşık 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam gerçekten bizim için çok önemli. Ve bundan sonra da ziyaretçi sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.



Müzeyi ziyaret eden Umut Çan, yakınlarıyla Bodrum'dan Şanlıurfa'ya geldiğini ve müzeyi gezdiklerini belirterek, "Restorasyon bölümü mezunuyum, farklı çağlara ait eserler var ve çok güzel korunmuş. İnsan figürleri beni çok etkiledi. Karahantepe'de yeni çıkan eserler çok hoşumuza gitti. Burada çok güzel bir atmosfer var, herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor." dedi. Ziyaretçilerden Hamit Geçen ise ilk kez müzeyi ziyaret ettiği söyleyerek, eserlerin kendisini çok etkilediğini müzenin insanı geçmişe götürdüğünü söyledi.

Mustafa Kocaköse de müzenin yeniden açılmasına memnun olduğunu ifade ederek, müzedeki atmosferin insanı zaman içerisinde yolculuğa çıkardığını ifade etti.

