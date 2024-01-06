Sarı Gül dizisinin yıldızı David Soul hayatını kaybetti

Usta oyuncu David Soul yaşamını yitirdi. Sarı Gül, Starsky ve Hutch dizilerinin yıldızı David Soul’un eşi Helen Snell, dün yaptığı açıklamada “Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti.

Oyuncu, şarkıcı, hikaye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak” ifadelerini kullandı.