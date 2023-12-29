Şarkıcı Karsu İş Sanat’ta sahne aldı

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği harmanlayan Karsu’nun, İş Sanat’a özel hazırladığı Dünyanın Sesleri konserinin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti.

Konserde, Karsu orkestrasıyla birlikte izleyenlere eğlence dolu bir gece yaşattı. Konserde; Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Serinyol ilçesinde bir müzik okulu açılmasına katkı sağlayacağının müjdesini veren Karsu, Türkiye’nin dört bir yanından enstrüman bağışı beklediğini de dile getirdi.

