Şarkıcı Steve Harwell hayatını kaybetti

Smash Mouth grubunun baş vokalisti olan Steve Harwell, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şarkıcı Steve Harwell hayatını kaybetti

ABD'li ünlü grup Smash Mouth'un baş vokalisti Steve Harwell hayatını kaybetti. Müzisyen, karaciğer yetmezliği nedeniyle 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Harwell'in ölüm haberini grubun menajeri Robert Hayes duyurdu. Hayes, Harwell’ın "Huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamını yitirdiğini” ifade etti. Şarkıcının Idaho'daki evinde hayatını kaybettiği ve birden fazla sağlık sorunuyla mücadele ettiği bildirildi.

90'lı yıllara damgasını vuran grubunun  “Walkin’ on the Sun” ve “All Star” gibi hit parçaları bulunuyordu.

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