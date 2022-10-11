Sean Penn'in annesi Eileen Ryan 94 yaşında hayatını kaybetti

Oscar'lı oyuncu Sean Penn'in annesi Eileen Ryan, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Küçük Ev ve Bonanza dizilerindeki rolü ile bilinen efsanevi aktris, geçtiğimiz pazar günü Malibu'daki evindehayata veda etti. Ryan'ın ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmedi. Ryan, 16 Ekim’de 95 yaşına girecekti.

Ryan'ın üç oğlundan en büyüğü olan Michael, dün annesinin bir fotoğrafı ve kırık bir kalp emojisi ile "Dün annemizi kaybettik" yazan bir tweet paylaştı. Ryan'ın ailesi, hayranlarını üzen ölümün sebebine dair bir açıklama yapmadı.

Leo Penn’le evli olan ünlü aktris, oyuncular Sean Penn (62) ve 2006 yılında 40 yaşında hayatını kaybeden Chris Penn ile 64 yaşındaki müzisyen Michael Penn’in annesiydi.