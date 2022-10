Sean Penn'in annesi Eileen Ryan 94 yaşında hayatını kaybetti

EILEEN RYAN KİMDİR?



1927'de New York'ta doğan Eileen Ryan, hemşire Rose Isabel ve diş hekimi Amerigo Giuseppe Annucci'nin kızıydı. Oyuncu ve yönetmen Leo Penn ile 1957'den 1998'deki ölümüne kadar evli kaldı.



Meşhur şovmenin ilk televizyon rolü, 1955'te yayınlanan bir Amerikan drama dizisi olan 'Goodyear Television Playhouse' idi. Bundan önce Broadway Tiyatrosu'nda, 1953'te 25 yaşında 'Sing Till Tomorrow ve ardından 1958'de 'Comes a Day'de rol aldı.



Onlarca yıllık kariyeri boyunca 60'tan fazla televizyon programında ve filmde rol aldı. En çok bilinen filmleri arasında 'Feast' (2005), 'Parenthood' (1989), 'Eight Legged Freaks' (2002), 'Magnolia' (1999) ve 'All the King’s Men' (2006) sayılabilir.



Ayrıca oğullarının 'Yakın Mesafede' (1986), 'Ben Sam' (2001), 'The Indian Runner' (1991) ve 'The Crossing Guard' (1995) gibi projelerinde de yer aldı.