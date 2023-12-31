Şehir tiyatrolarından yeni yılda yeni oyun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni yılda “Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı oyunla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erdi Mamikoğlu’nun yazdığı, İskender Altın’ın yönettiği oyun iki askerin öyküsünü anlatıyor. Güçlü yapısıyla tiyatroseverleri derinden etkileyecek oyunda askerleri şehir tiyatroları oyuncuları Aytek Mete Elgün ve Sarper Saydam canlandırıyor. Savaşa, karşı taraflardaki iki askerin gözünden bakan oyun, 10 Ocak tarihinde oda tiyatrosunda prömiyer yapacak.

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