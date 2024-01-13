Selena Gomez ikonik şarkıcı Lindra Ronstadt'ı canlandıracak

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz haftalarda şarkıcılığa veda edebileceğinin sinyallerini vermişti. SmartLess adlı podcast'e konuşan şarkıcı, son kez albüm çıkarabileceğini söyledi. Gomez "Sanırım bir albüm daha yapabilirim" dedi.
YENİ ROLÜ BELLLİ OLDU
Oyunculuğa yöneleceğini açıklayan Gomez, yeni filminde ABD'li rock yıldızı Linda Ronstadt'ı canlandıracak. “Heart Like a Wheel” ve “Simple Dreams” albümleriyle 1970'li yıllara damga vuran Ronstadt'ın hayatı beyazperdeye taşınacak. Rock yıldızı kariyeri boyunca 11 Grammy ödülü kazandı.
Ronstadt'ın 2019 tarihli biyografisinin yönetmen koltuğunda Rob Epstein ve Jeffrey Friedman oturuyordu. 2011 yılında şarkıcı, emeklilik kararlı aldığını ve rahatsızlığı nedeniyle bir daha şarkı söylemeyeceğini belirtti.
"OYUNCULUKLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Öte yandan Gomez, oyunculuğa odaklanmak istediğini söylemişti. Yıldız "Yaş aldıkça üzerinde çalışabileceğim ve yönelebileceğim bir şey olsun istiyorum" dedi. Oyuncu "Sanırım bir albüm daha yapabilirim, daha sonra oyunculukla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Program sunucusu bir seçim yapmak zorunda olmadığını söylediğinde ise Gomez "Evet haklısın ama rahatlamak istiyorum çünkü yorgunum" dedi. Gomez sözlerine şöyle devam etti:
"Oyuncu olmak istiyordum, hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmedim ama hobim zamanla kariyere dönüştü. Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum"
Şarkıcı son olarak 2020 yılında Rare adında bir albüm çıkardı. Only Murders in the Building dizisinde rol alan oyuncunun, Rare Beauty adında bir güzellik markası var.
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