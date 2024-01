Selena Gomez ikonik şarkıcı Lindra Ronstadt'ı canlandıracak

"OYUNCULUKLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



Öte yandan Gomez, oyunculuğa odaklanmak istediğini söylemişti. Yıldız "Yaş aldıkça üzerinde çalışabileceğim ve yönelebileceğim bir şey olsun istiyorum" dedi. Oyuncu "Sanırım bir albüm daha yapabilirim, daha sonra oyunculukla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Program sunucusu bir seçim yapmak zorunda olmadığını söylediğinde ise Gomez "Evet haklısın ama rahatlamak istiyorum çünkü yorgunum" dedi. Gomez sözlerine şöyle devam etti:



"Oyuncu olmak istiyordum, hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmedim ama hobim zamanla kariyere dönüştü. Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum"



Şarkıcı son olarak 2020 yılında Rare adında bir albüm çıkardı. Only Murders in the Building dizisinde rol alan oyuncunun, Rare Beauty adında bir güzellik markası var.