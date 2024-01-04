Selena Gomez seçimini yaptı: Müziği bırakacak, oyunculuğa devam edecek

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, şarkıcılığa veda edebileceğinin sinyallerini verdi.

Selena Gomez seçimini yaptı: Müziği bırakacak, oyunculuğa devam edecek

Son olarak Only Murders In The Building adlı dizide rol alan , kariyer planı hakkında konuştu. SmartLess adlı podcast'e konuşan şarkıcı, son kez albüm çıkarabileceğini söyledi.

Gomez "Sanırım bir albüm daha yapabilirim" dedi.

Selena Gomez seçimini yaptı: Müziği bırakacak, oyunculuğa devam edecek - 1

"OYUNCULUKLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Yıldız "Yaş aldıkça üzerinde çalışabileceğim ve yönelebileceğim bir şey olsun istiyorum" dedi. Oyuncu "Sanırım bir albüm daha yapabilirim, daha sonra oyunculukla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Program sunucusu bir seçim yapmak zorunda olmadığını söylediğinde ise Gomez "Evet haklısın ama rahatlamak istiyorum çünkü yorgunum" dedi.

Selena Gomez seçimini yaptı: Müziği bırakacak, oyunculuğa devam edecek - 2

Gomez sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncu olmak istiyordum, hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünmedim ama hobim zamanla kariyere dönüştü. Çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama hikayeleri nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Şarkı yapmaya bayılıyorum"

Şarkıcı son olarak 2020 yılında Rare adında bir albüm çıkardı. Only Murders in the Building dizisinde rol alan oyuncunun, Rare Beauty adında bir güzellik markası var.

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