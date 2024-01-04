Selena Gomez seçimini yaptı: Müziği bırakacak, oyunculuğa devam edecek

"OYUNCULUKLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Yıldız "Yaş aldıkça üzerinde çalışabileceğim ve yönelebileceğim bir şey olsun istiyorum" dedi. Oyuncu "Sanırım bir albüm daha yapabilirim, daha sonra oyunculukla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Program sunucusu bir seçim yapmak zorunda olmadığını söylediğinde ise Gomez "Evet haklısın ama rahatlamak istiyorum çünkü yorgunum" dedi.