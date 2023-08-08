"Şeytan" (The Exorcist) filminin yönetmeni William Friedkin hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen William Friedkin, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin en bilinen yapımları arasında "Şeytan" (The Exorcist) ve "Kanunun Kuvveti" (The French Connection) yer alıyor.



Yönetmen, kariyerine 1965 yılında Sonny ve Cher’in başrolünde yer aldığı komedi filmi "Good Times" ile başladı.



The Exorcist (1973) Friedkin, 1972’de "Kanunun Kuvveti" (The French Connection) filmiyle En İyi Yönetmen dalında Oscar kazandı. David Fincher, Steven Spielberg ve Akira Kurosawa gibi usta yönetmenler Friedkin'in çalışmalarından ilham aldı.