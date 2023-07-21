Sezen Aksu'dan yeni şarkı müjdesi

Usta sanatçı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu.

"AZICIK GÜLÜMSEYELİM İSTEDİM"

Albüm çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Sezen Aksu, "Kıra Döke" adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aksu, "Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. “Kıra Döke” insanı yormayan hafif bir şarkı. Yüksek sesle, kendi kendine sitemkâr bir söylenme gibi de sanki… Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim… Sezen" ifadelerini kullandı.