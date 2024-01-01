Siirt'te 1000 yıllık saat 5 yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı

1970 yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında bulunan saat kulesinin yapılmasıyla tarihi Ulu Cami'den sökülen saat, isminin verildiği saat kulesine yerleştirildi. 80 basamaklı ve içi dar olan kuleye çıkıp inmek bir hayli güç olmasına rağmen saatin gönüllü olarak bakım ve onarımını yapan Özcan Özel, her gün titizlikle bakım ve onarımını yapıyor.

Saatin eski bir sanat eseri olduğunu ve saate bir bebek gibi baktığını belirten Özel, "Saat tarihi eser bir saattir. Uzun süre çalışmıyordu, şu anda çalışır vaziyette. Siirt'in sembolü, herkes tarafından beğenilen bir tarih eser. Tamiratı olsun, bakımı olsun, her türlü ihtiyacını ben karşılıyorum. Şu anda saat ağırlıklar vesilesiyle çalışıyor. Onları her gün benim kurmam gerekiyor, bakmam lazım, yağlamam lazım’’ dedi.