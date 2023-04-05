SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Christos Karamanis (Kurak Günler)



EN İYİ MÜZİK

Stefan Will (Kurak Günler)



EN İYİ KURGU

Özcan Vardar-Eytan İpeker (Kurak Günler)



EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Natali Yeres (Kerr)



EN İYİ UZUN BELGESEL

Boşlukta (Somnur Vardar)



EN İYİ KISA BELGESEL

Her Şey Yolunda (Muhammet Beyazdağ)



EN İYİ KISA FİLM

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)



GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

Ev Diye Bir Şey Yok (F. Nur Özkaya)



AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

Nazlı Elif Durlu (Zuhal)