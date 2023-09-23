Son Akşam Yemeği filmine geri sayım başladı: Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kare

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan Son Akşam Yemeği filmi, 27 Ekim’de vizyona girecek. 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan filmden ilk kare yayınlandı.
Ünlü oyuncu Onur Tuna filmde Atatürk'ü canlandıracak.
"BİR KORKU KAPLADI İÇİMİ"
Filmin geçen gün düzenlenen basın toplantısına katılan Onur Tuna rol kendisine teklif edildiğinde hissettiklerini “Bir korku kapladı içimi, daha sonra hikayeyi okumaya başladım. İçerisinde çok farklı doneler vardı. Bugüne kadar anlatılmış bütün Atatürk hikayeleri tabii ki hepsi bizim için çok önemli ancak bu konuya daha farklı bir yerden yaklaştığını düşünüyorum senaryonun. Ufak bir kız çocuğunun gözünden yaklaşıyor” sözleriyle anlattı.
Oyuncu sözlerine “Aslında Mustafa Kemal anlatımı bekliyorken, Çankaya Köşkü’nün mutfağını anlatan bir film yapıyoruz. Atatürk bu hikayenin içerisinde bir yardımcı kahraman diyebilirim çünkü asıl anlatmak istediğimiz şey, Türk milletinin kendine ait olduğu, egemenliği ve hakimiyetidir. Kendi kendini yönetebilmesidir. Bunu, hangi evrelerden geçerek bugünlere geldiğimizi anlatmaya çalışan bir film var ve çok lokal, çok küçük bir hikaye içerisinde devleştirerek yapan bir hikaye var” diye devam etti.
"SENARYOYU OKUDUĞUM ZAMAN O KADAR HEYECANLANDIM Kİ"
Filmde Latife Hanım'ı canlandıran Pelin Akil ise “Latife Hanım’a çok yoğunlaştım. Sürekli okuyorum, sürekli araştırıyorum. O kadar başka bir dünya ki ve beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Paşanın yanında olması, ona güç kuvvet vermesi, sağlığıyla ilgilenmesi, demokratik işlerinde çevirmenliğini yapması… İnanılmaz entelektüel bir kadın, çok zeki ve çok neşeli. Ben bir oyuncu olarak içgüdülerime güvenirim. Çok Latife Hanım oynanmış sanırım ama hiçbirini izlemek istemedim. Benden ne çıkacak, ben ne hissediyorum… Senaryoyu okuduğum zaman o kadar heyecanlandım ki… Her sayfasında kalbim küt küt atmaya başladı. Daha önce okuduğum hikayelerden çok farklı. Halkın gözünden bunu anlatıyor olmak, o mutfağı görüyor olmamız. Cumhuriyetin ilanından bir gün önce o telaşın içindeki güzelliği göreceksiniz” dedi.
FİLMİN KONUSU
Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Alt katta bulunan mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.
Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.
Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil’in Latife Hanım’ı canlandıracağı, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaşacağı filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.
Dekor, kostüm ve sanat çalışmaları aslına uygun olarak yapılan “Son Akşam Yemeği”, 27 Ekim Cuma günü vizyona girecek.
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