Son Akşam Yemeği filmine geri sayım başladı: Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kare

"BİR KORKU KAPLADI İÇİMİ"

Filmin geçen gün düzenlenen basın toplantısına katılan Onur Tuna rol kendisine teklif edildiğinde hissettiklerini “Bir korku kapladı içimi, daha sonra hikayeyi okumaya başladım. İçerisinde çok farklı doneler vardı. Bugüne kadar anlatılmış bütün Atatürk hikayeleri tabii ki hepsi bizim için çok önemli ancak bu konuya daha farklı bir yerden yaklaştığını düşünüyorum senaryonun. Ufak bir kız çocuğunun gözünden yaklaşıyor” sözleriyle anlattı.

Oyuncu sözlerine “Aslında Mustafa Kemal anlatımı bekliyorken, Çankaya Köşkü’nün mutfağını anlatan bir film yapıyoruz. Atatürk bu hikayenin içerisinde bir yardımcı kahraman diyebilirim çünkü asıl anlatmak istediğimiz şey, Türk milletinin kendine ait olduğu, egemenliği ve hakimiyetidir. Kendi kendini yönetebilmesidir. Bunu, hangi evrelerden geçerek bugünlere geldiğimizi anlatmaya çalışan bir film var ve çok lokal, çok küçük bir hikaye içerisinde devleştirerek yapan bir hikaye var” diye devam etti.