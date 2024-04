Spider-Man 4 gelecek mi? Yönetmenden açıklama

Tobey Maguire'ın rol aldığı orijinal Spider-Man filmlerinin yönetmeni Sam Raimi, serinin devamının gelip gelmeyeceği hakkında konuştu.

Son olarak Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmini yöneten Raimi, "Söylentileri duydum ama üzerinde çalıştığım bir şey yok. Marvel ve Columbia, yeni Spider-Man filmleriyle harika işlere imza attı. Bana gelip 'Evet millet, bu hikayeyi de anlatabiliriz' diyecekler mi bilmiyorum" açıklamasında bulundu.