Spider-Man 4 gelecek mi? Yönetmenden açıklama

Tobey Maguire'ın rol aldığı orijinal Spider-Man filmlerinin yönetmeni Sam Raimi, serinin devamının gelip gelmeyeceği hakkında konuştu.
Son olarak Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmini yöneten Raimi, "Söylentileri duydum ama üzerinde çalıştığım bir şey yok. Marvel ve Columbia, yeni Spider-Man filmleriyle harika işlere imza attı. Bana gelip 'Evet millet, bu hikayeyi de anlatabiliriz' diyecekler mi bilmiyorum" açıklamasında bulundu.
Ancak Doctor Strange filmi nedeniyle şirketlerle arasının iyi olduğunu belirten yönetmen, "Eğer çalışmalar devam ediyor olsaydı bunu duyacağımdan eminim" dedi.
Yeni Spider-Man filmlerinin başrolünde Tom Holland bulunuyor. Spider-Man: No Way Home filminde ise Tobey Maguire ve Andrew Garfield filme dahil olarak serinin hayranlarına sürpriz yapmıştı.
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