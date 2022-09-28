Star Trek 4 rafa kaldırıldı

YÖNETMEN PROJEDEN AYRILDI



Yönetmen Shakman, 2021 yılında Star Trek 4 projesiyle gündeme gelmişti. WandaVision dizisinin yönetmenliğini yapan ve Emmy’ye aday gösterilen Shakman, diğer projeleriyle çakıştığı için geçtiğimiz ay projeden çekildiğini paylaşmıştı.



Filmin yapımcılığını üstlenen J.J. Abrams ise yeni Star Trek filminin çekimlerinin bu yıl sonunda başlayacağını ve orijinal kadronun geri döneceğini söylemişti. Ancak bazı kaynaklara göre, bu açıklamanın yapıldığı sırada filmin başrol oyuncuları henüz anlaşmayı imzalamamıştı.