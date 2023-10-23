Tahran'da Cumhuriyetin 100. Yılında Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisi açıldı

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle, İran’ın başkenti Tahran'da, Anadolu Ajansının fotoğraflarıyla, “Cumhuriyetin 100. Yılında Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisi” açtı.

Tahran’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü binasındaki sergiye Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, YEE Denetim Kurulu Üyesi Ali Özgündüz, EİT Kültür Enstitüsü İran Temsilcisi Selman Rüstemi, EİT Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Avni Bıçaklı, Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, EİT temsilcileri ve İranlıların yanı sıra ülkede bulunan Türk vatandaşları katıldı.



Serginin açılışında, kadınlardan oluşan İranlı İstgah müzik grubu, ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu.



Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Tahran’da açtığı serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Ankara fotoğraflarından oluşan bir sergi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış ilk binaları görüyoruz. O döneme ait dokuyu görüyoruz. Bize cumhuriyetin başlangıç noktasını hatırlatıyor” dedi.