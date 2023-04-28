Talk show efsanesi Jerry Springer yaşamını yitirdi

Televizyon tarihinin en etkili isimlerinden biri olan sunucu Jerry Springer hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca ekranlarda "The Jerry Springer Show"u sunan Springer, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Sunucuya birkaç ay önce pankreas kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.



Chicago'daki evinde hayata gözlerini yuman sunucu, ABD Kongresi'ne girmeye çalışmış ancak başarılı olamamaıştı. Bir dönem belediye başkanlığı yapan sunucunun yıldızı, 1991'de başladığı "Jerry Springer Show" ile parlamıştı. Programı reyting rekorları kıran sunucu, çoğunlukla politik konulara odaklanmıştı.

2018'de yayından kaldırılan programının ardından Springer, üç sezon boyunca mahkeme salonu programı "Yargıç Jerry"de rol almıştı.

