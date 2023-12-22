Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve  Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Meclis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerini izledi.

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi - 1

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı genel kurula katıldı.

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi - 2

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de 2024 yılı bütçe görüşmelerini izledi.

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi - 3

Tan Sağtürk 15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak, Tamer Karadağlı,  11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

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