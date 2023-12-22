Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı genel kurula katıldı.

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de 2024 yılı bütçe görüşmelerini izledi.

Tan Sağtürk 15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak, Tamer Karadağlı, 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

