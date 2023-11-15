"Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor



Ailesiyle İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen 12 yaşındaki Beste Bodur, "Burayı çok güzel buldum taşların üzerindeki motifler çok güzel. Daha önce filmde görmüştüm, buraya gelince daha detaylı görme imkanım oldu, çok sevdim." dedi.



Ankara'dan ailesiyle Göbeklitepe'ye gelen 13 yaşındaki Kaan Tokatlı, "Daha önce televizyonda görmüştüm ama burada daha güzel görünüyor." diye konuştu. Ziyaretçilerden Mehmet Kalkan, medyada sürekli gördükleri Göbeklitepe'yi çok merak ettikleri için gezdiklerini belirterek, "Ara tatili fırsat bilerek geldik. Çocuklar burayı çizgi filmlerde takip ediyordu gerçekten de beklediğimiz gibi güzel çıktı. Tarihin sıfır noktasında olduğumuz için heyecanlıyız çocuklar da çok eğlenip memnun kaldılar, herkesin görmesini tavsiye ederiz." diye konuştu.



Konya'dan Göbeklitepe'yi ziyarete geldiğini belirten Hamdi Ataç, "Burayı muhteşem buldum. İnsanların o günün şartlarına göre bu taşları bu tepeye nasıl çıkarmışlar çok merak ettim." ifadelerini kullandı.