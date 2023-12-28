Tarım kenti Aksaray kültür ve sanat kenti kimliğine büründü

Uzun yıllar boyunca “tarım kenti” kimliği ile tanınan Aksaray, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in görev süreci boyunca düzenlediği akademik ve kültürel etkinlikler sayesinde sanat ve kültür kimliği ile anılmaya başlandı.

Her yaş grubunun ilgisini çekebilecek nitelikte birbirinden farklı etkinlik, festival ve tiyatro oyunları düzenleyen Başkan Dinçer, belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra kültürel çalışmalarla da adından sıkça söz ettirdi.

Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşun sanatsal ve kültürel etkinlikler için geldiği Aksaray’da her yıl kitap günleri, gurbetçi buluşmaları, çocuk festivali, bilim festivali, bisiklet festivali, sünnet şöleni, bağ bozumu ve pekmez festivali, tiyatro ve sinema günleri gibi etkinlikler düzenlendi.