Tarkan'dan İzmir konseri açıklaması: İlk 5'e girip tarihe geçmişiz

Haberler 10.09.2022 - 17:02
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan, konser verdi.
Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Tarkan, ücretsiz açıkhava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.
Megastar yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı:
"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir
Dün gece ne oldu öyle?
Ne yaptık biz öyle?
Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Vay be...
Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm
Enerjiniz, coşkunuz müthişti.
Hiç unutmayacağım bu konseri.
Sizi seviyorum"
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