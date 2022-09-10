Tarkan'dan İzmir konseri açıklaması: İlk 5'e girip tarihe geçmişiz

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde konser veren Tarkan yaptığı açıklamada, "Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz" diye konuştu.

Tarkan'dan İzmir konseri açıklaması: İlk 5'e girip tarihe geçmişiz

Haberler 10.09.2022 - 17:02

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İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine yüz binlerce kişi akın etti

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde , konser verdi.

Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Tarkan, ücretsiz açıkhava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.

Megastar yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı:

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir
Dün gece ne oldu öyle?
Ne yaptık biz öyle?
Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz
Vay be...
Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm
Enerjiniz, coşkunuz müthişti.
Hiç unutmayacağım bu konseri.
Sizi seviyorum"

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