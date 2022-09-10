Tarkan'dan İzmir konseri açıklaması: İlk 5'e girip tarihe geçmişiz

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan, konser verdi.



Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Tarkan, ücretsiz açıkhava konserleri arasında dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden birine imza attı.



Megastar yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı:



"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir

Dün gece ne oldu öyle?

Ne yaptık biz öyle?

Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz

Vay be...

Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm

Enerjiniz, coşkunuz müthişti.

Hiç unutmayacağım bu konseri.

Sizi seviyorum"

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