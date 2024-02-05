Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak rekor kırdı

Taylor Swift, 2022'de çıkardığı albümü "Midnights" ile pazar akşamı sahiplerini bulan Grammy Ödülleri'nde dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazandı. Ünlü şarkıcı gıpta ile bakılan kategoride şimdiye kadar 4 ödül kazanan tek sanatçı olarak Grammy tarihine geçti.

Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak rekor kırdı

Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak tarihinde bu ödülü en çok alan sanatçı oldu.

Swift, bu gıpta ile bakılan ödülü dördüncü kez kazanmadan önce üç kez yılın albümünü kazanan Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile berabere kalmıştı.

Bu seneki ödülü kazanmasıyla birlikte Taylor Swift rakiplerini yarışta geride bıraktı.

Swift, sürpriz sunucu Celine Dion'dan ödülü kabul ettikten sonra şaşkınlık ve mutluluk içinde, "Size bunun hayatımdaki en güzel an olduğunu söylemek isterdim ama bir şarkıyı yazmayı bitirdiğimde ya da şarkı söylediğimde de kendimi bu kadar mutlu hissediyorum.” dedi.

Swift sözlerine, “Benim için ödül iştir. Tek yapmak istediğim işimi yapabilmeye devam etmek. İşimi çok seviyorum. Beni çok mutlu ediyor." diyerek devam etti.

"Midnights", Ekim 2022'de "Billboard Hot 100" listesinde aynı anda ilk on sıranın tamamını ele geçirmesiyle büyük bir başarıya ulaşmıştı.

Swift'in bu yılki altı Grammy adaylığı arasında yılın albümü, yılın şarkısı, yılın kaydı, pop solo performansı, pop ikili/grup performansı ve pop vokal albümü de yer aldı.

Gecenin erken saatlerinde "Midnights" albümüyle en iyi pop vokal albümü ödülünü de kazandı.

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