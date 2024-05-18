Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz Seramikler sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan sergide, İtalya, Hollanda ve Türkiye'den 60 seramik sanatçısının Mavi-Beyaz özgün seramik eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çağdaş sanatı gelenekselle birlikte yeni biçimde ortaya koyan seramik sergisi "geçmişe saygı geleceğe armağan" temasıyla özetleniyor. Hollanda Büyükelçiliği, İtalya Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi gibi çok sayıda paydaşı olan etkinliğin açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Ünal, gençlik yıllarının Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde geçtiğini, müzenin 50 bin yıl öncesine dayanan bir tarihi olduğunu söyledi.

Ünal, serginin isminde de geçen mavi ve beyazın sadece bir renk kombinasyonu olmadığını, yüzyıllar boyu süren sanat geleneğinin ve kültürlerarası alışverişin simgesi olduğunu kaydetti.



Sergilenen eserlerin geçmişle gelecek arasında bir köprü kurduğunu ifade eden Ünal, aynı zamanda seramik sanatının evrensel dilinde konuşma fırsatı verdiğini, farklı kültürlerden sanatçıların bir araya gelerek, benzersiz bir işbirliği ve diyalog oluşturduğunu dile getirdi.



Sergi, 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.