Tekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyor

Hacıoğlu, kent arşivinin dijital ortama aktarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.



Kent arşiviyle Tekirdağ'da kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak istediklerini belirten Hacıoğlu, "Kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yine ellerinde kente ait eserler varsa kent arşivine kazandırabilirler. Onların farkında olmadığı eserler, kent tarihi için önemli olabilir. Tekirdağ'ın yakın ve uzak tarihinin daha iyi anlaşılması için bu arşiv önemli. Amacımız dijital ortama aktarılan bu eserlerden yurt içi ve yurt dışından vatandaşların faydalanmasını sağlayarak, kentin tanınırlığını artırmaya katkı sunmak." diye konuştu.