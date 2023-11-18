The Bear dizisinin yıldızı: James Bond'u bir Amerikalı oynamamalı

Oyuncu sözlerine "Gerçek bir 007 hayranıyım ve bunu kendim için istemiyorum. Aslına bakacak olursak bir Amerikalı genel olarak 007'yi oynamamalı. Bu ben olsam bile bence öyle. Fakat bu çok gurur verici" diye devam etti.

CHRISTOPHER NOLAN'DAN JAMES BOND İTİRAFI Son dönemde Oppenheimer filmiyle gündemde olan yönetmen Christopher Nolan, yeni James Bond filmine dair itirafta bulundu. Daha önce bir Bond filmini yönetmek istediğiyle ilgili konuşan Nolan, "O filmlerin filmografimdeki etkisi utanç verici derecede ortada. Bir Bond filmi yönetmek inanılmaz bir ayrıcalık olurdu" ifadelerini kullandı.

