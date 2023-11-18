The Bear dizisinin yıldızı: James Bond'u bir Amerikalı oynamamalı

Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmuştu. Birçok ismin James Bond'un canlandıracağı iddia edilse de hala kimin bu rolü üstleneceği belli olmadı.
Shameless ve The Bear dizilerinin yıldızı ABD'li oyuncu Jeremy Allen White'a, James Bond'u oynamak isteyip istemeyeceği soruldu. GQ dergisine konuşan 32 yaşındaki oyuncu "Bunu dünyaya yapmazdım" dedi.
Oyuncu sözlerine "Gerçek bir 007 hayranıyım ve bunu kendim için istemiyorum. Aslına bakacak olursak bir Amerikalı genel olarak 007'yi oynamamalı. Bu ben olsam bile bence öyle. Fakat bu çok gurur verici" diye devam etti.
CHRISTOPHER NOLAN'DAN JAMES BOND İTİRAFI
Son dönemde Oppenheimer filmiyle gündemde olan yönetmen Christopher Nolan, yeni James Bond filmine dair itirafta bulundu. Daha önce bir Bond filmini yönetmek istediğiyle ilgili konuşan Nolan, "O filmlerin filmografimdeki etkisi utanç verici derecede ortada. Bir Bond filmi yönetmek inanılmaz bir ayrıcalık olurdu" ifadelerini kullandı.
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