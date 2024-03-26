Titanik filmindeki kapı rekor fiyata satıldı: Neden tartışma konusu olmuştu?

Kate Winslet konuyla ilgili Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını" söylemiş ve "Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı.” ifadelerini kullanmıştı.

TİTANİK HAKKINDA



Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü filmi.

11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.

