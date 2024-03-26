Titanik filmindeki kapı rekor fiyata satıldı: Neden tartışma konusu olmuştu?

11 Oscar ödüllü Titanik (1997) filmindeki ünlü kapı açık artırmada satışa çıktı. Filmde Rose (Kate Winslet) karakterinin hayatta kalmasını sağlayan kapı, 718 bin 750 dolara alıcı buldu.
Winslet'in filmde giydiği şifon elbise de 125 bin dolara satıldı.
TARTIŞMALI KAPI
Filmde, gemi battıktan sonra, sevgilisi Rose'u (Kate Winslet) su üzerinde kalan bir kapının üzerine çıkaran ve kendisi hayatını kaybeden Jack (Leonardo DiCaprio) karakterinin sahnesiyle de gündem olmuştu.
Birçok kişi DiCaprio’nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken kimileri kapının ikisini de tartmayacağını öne sürmüştü.
Kate Winslet konuyla ilgili Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını" söylemiş ve "Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı.” ifadelerini kullanmıştı.
TİTANİK HAKKINDA
Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü filmi.
11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- Kate Winslet
- Leonardo Di Caprio
- N-Life