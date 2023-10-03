Tom Hanks'in görüntüsü yapay zeka ile yapılan sahte videoda kullanıldı

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE FİLMLERİM YAPILMAYA DEVAM EDECEK"

Öte yandan oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerde yer alabileceğini söylemişti. "The Adam Buxton" adlı podcast'e katılan oyuncu, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.



Ödüllü oyuncu "Ekrandaki kişinin gerçekte ben olup olmadığını söylemek de mümkün olmayacak, çünkü oldukça gerçekçi görünecekler" ifadelerine yer verdi.

SEYİRCİ UMURSAYACAK MI?



Oyuncuya böyle bir şey gerçekleştiğinde seyircilerin nasıl hissedeceği sorusu soruldu. Hanks, "Şüphesiz farkı anlayacaklar ama asıl soru şu ki umursayacaklar mı?" dedi.