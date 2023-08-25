Tom Hanks'ten akıllı seçim: Forrest Gump'tan servet kazandı

Ünlü oyuncu Tom Hanks'in, Winston Groom'un aynı adlı romanından uyarlanan "Forrest Gump" filminden dudak uçuklatan bir para kazandığı ortaya çıktı.

Tom Hanks'ten akıllı seçim: Forrest Gump'tan servet kazandı

Düşük I.Q. sahibi genç bir adamın tesadüfen yaşadıklarını konu eden "Forrest Gump", 1994'ün en çok hasılat yapan filmi olmuş hem de Oscar'da En İyi ödülünü kazanmıştı.

GİŞE HASILATINDAN KAZANÇ MADDESİ

, özel bir maddeyi sözleşmesine ekleterek akıllıca bir seçim yapmıştı. Bu madde, Hanks'in rolü için sabit bir ücret almak yerine, gişe hasılatının bir kısmına dayalı kazanç elde etmesini sağlamıştı.

Hanks'in kazancına ilişkin resmi kayıtlar hiçbir zaman paylaşılmadı ancak yıldızın rolü için toplam 60 milyon dolar kazanmış olabileceği düşünülüyor.

Tom Hanks'ten akıllı seçim: Forrest Gump'tan servet kazandı - 1

ZEMECKIS ve HANKS CEBİNDEN ÖDEME YAPMIŞ

"Forrest Gump"ın yönetmeni Robert Zemeckis ve Tom Hanks, yapım şirketinin ödeme yapmak istemediği sahneleri filmde tutmak için kendi ceplerinden ödeme yapmış ve film gişe rekorları kırınca fazladan kazanç elde etmeyi başarmıştı.

Tom Hanks'ten akıllı seçim: Forrest Gump'tan servet kazandı - 2

6 DALDA OSCAR KAZANDI

Öte yandan 1994'ün en çok hasılat yapan filmi olan "Forrest Gump", 13 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yönetmen", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Film Kurgusu" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında 6 Oscar kazanmıştı.

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