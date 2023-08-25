Tom Hanks'ten akıllı seçim: Forrest Gump'tan servet kazandı

Düşük I.Q. sahibi genç bir adamın tesadüfen yaşadıklarını konu eden "Forrest Gump", 1994'ün en çok hasılat yapan filmi olmuş hem de Oscar'da En İyi Film ödülünü kazanmıştı.



GİŞE HASILATINDAN KAZANÇ MADDESİ

Tom Hanks, özel bir maddeyi sözleşmesine ekleterek akıllıca bir seçim yapmıştı. Bu madde, Hanks'in rolü için sabit bir ücret almak yerine, gişe hasılatının bir kısmına dayalı kazanç elde etmesini sağlamıştı.



Hanks'in kazancına ilişkin resmi kayıtlar hiçbir zaman paylaşılmadı ancak yıldızın rolü için toplam 60 milyon dolar kazanmış olabileceği düşünülüyor.

