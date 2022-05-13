Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu: Şampiyonluk Kupası sonrası Demet Akalın konseri

Trabzonspor Kulübü haftasonu yapılacak şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin ayrıntılarını duyurdu. Yapılan açıklamada sahne alacak sanatçılar da açıklandı. Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik gibi isimler sahneye çıkacak. Takımın Şampiyonluk Kupası’nı kaldırmasından sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam edecek.

AKALIN İLE ALEYNA TİLKİ ARASINDA FİFA POLEMİĞİ



Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yapılan kutlamalarda Akalın'ın 'Kulüp' şarkısı şova dönüşmüştü. Eğlencelerde ortaya çıkan ışıklı görüntüler ve elektro şarkılar çalması nedeniyle kutlamalar, Avrupa'nın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'e benzetilmişti. Kutlamalar FİFA'nın hesaplarından da yayınlanmış gelişmelerin ardından Akalın ile Aleyna Tilki arasında polemikler başlamıştı.



Akalın'ın "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın! Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FİFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" ifadelerini kullanmasının ardından Tilki, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" mesajını yayınlamıştı.