"Transformers One" filminin kadrosu belli oldu

Animasyon olarak izleyici karşısına çıkacak yeni "Transformers" filminin resmi adı ve seslendirme kadrosu CinemaCon 2023'te açıklandı.

"Transformers One" filminin kadrosu belli oldu

Optimus Prime ve Megatron arasındaki erken dönem ilişkiyi ele alacak olan "Transformers One" filminin detayları belli oldu.

Kadrosunda , ve Brian Tyree Henry gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Josh Cooley oturacak.

Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılığını üstlendiği "Transformers One"ın seslendirme kadrosunda ayrıca Sentinel Prime olarak Jon Hamm, Alpha Trion olarak Laurence Fishburne ve Bumblebee olarak Keegan-Michael Key yer alacak.

Senaryosunu Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari'nin kaleme aldığı , 2024 yazında izleyicilerle buluşacak.

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