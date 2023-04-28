"Transformers One" filminin kadrosu belli oldu

Optimus Prime ve Megatron arasındaki erken dönem ilişkiyi ele alacak olan "Transformers One" filminin detayları belli oldu.



Kadrosunda Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ve Brian Tyree Henry gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Josh Cooley oturacak.



Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılığını üstlendiği "Transformers One"ın seslendirme kadrosunda ayrıca Sentinel Prime olarak Jon Hamm, Alpha Trion olarak Laurence Fishburne ve Bumblebee olarak Keegan-Michael Key yer alacak.



Senaryosunu Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari'nin kaleme aldığı film, 2024 yazında izleyicilerle buluşacak.