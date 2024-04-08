Türk müziğinin unutulmaz isimleri için "Ustaları Anma Konseri"

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türk müziğinin önemli isimlerini anmak için "Ustaları Anma Konseri" düzenleyecek. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde 18 Nisan saat 19.30'da ücretsiz gerçekleştirilecek konsere eğitime destek olmak isteyen herkes katılabilecek.



TEV bağışçıları arasında yer alan usta müzisyenler Ferdi Özbeğen, Zeki Müren ve Safiye Ayla'nın anılacağı konserde, Türk sanat müziği ses sanatçısı Füsun Batum, TRT İstanbul Radyosu yapımcısı ve ses sanatçısı Murat Seçkin ve TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Vedat Çetinkaya sahne alacak.



Gecede toplanan tüm bağışlar, Kadıköy'de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan Okutan Kadıköy Burs Fonu'na aktarılacak.

