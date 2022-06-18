Ukrayna'dan Eurovision tepkisi

Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını kınadığını açıkladı.

Ukrayna'dan Eurovision tepkisi

Haberler - İHA - Reuters 18.06.2022 - 02:11 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 02:23

Avrupa Yayın Birliği, Rusya- savaşı nedeniyle 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Ukrayna'da yapılmayacağına karar verdi.

Kararın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada alınan kararı kınayarak, “Bu kararın değiştirilmesini talep edeceğiz çünkü tüm taahhütleri yerine getireceğimize inanıyoruz. Ukrayna'nın Eurovision-2023'e ev sahipliği yapması için ek müzakereler talep ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna’yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grup Stefania şarkısıyla birinci olmuş, ise ikinci olmuştu.

Gelecek yıl düzenlenecek 2023 Eurovision şarkı yarışmasına İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

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