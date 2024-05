Ünlü besteci Richard Sherman hayatını kaybetti

Ünlü filmlerin müziklerine imza atan söz yazarı Richard Sherman 95 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşi Robert ile ortak olan Sherman, Mary Poppins'teki çalışmaları nedeniyle 1965'te iki Oscar kazandı.

Kardeşlerin en iyi bilinen müziklerinden bazıları arasında Jungle Book'un "Trust in Me" ve Chitty Chitty Bang Bang'in "Truly Scrumptious"u yer alıyor.



Müzisyenin ölümü Disney tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu ve Sherman'ın Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde "yaşa bağlı hastalık nedeniyle" vefat ettiği belirtildi.