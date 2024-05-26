Ünlü besteci Richard Sherman hayatını kaybetti

Mary Poppins ve Chitty Chitty Bang Bang gibi Disney film klasikleri için şarkılar yazan besteci Richard M. Sherman 95 yaşında Beverly Hills'te hayatını kaybetti.

Ünlü besteci Richard Sherman hayatını kaybetti

Ünlü filmlerin müziklerine imza atan söz yazarı Richard Sherman 95 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşi Robert ile ortak olan Sherman, Mary Poppins'teki çalışmaları nedeniyle 1965'te iki Oscar kazandı.

Kardeşlerin en iyi bilinen müziklerinden bazıları arasında Jungle Book'un "Trust in Me" ve Chitty Chitty Bang Bang'in "Truly Scrumptious"u yer alıyor.

Müzisyenin ölümü Disney tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu ve Sherman'ın Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde "yaşa bağlı hastalık nedeniyle" vefat ettiği belirtildi.

Ünlü besteci Richard Sherman hayatını kaybetti - 1

Sherman kardeşler, 2005 yılında Songwriters Hall of Fame'e dahil edildi ve 2008'de ABD Ulusal Sanat Madalyası'nı aldı.

İkilinin ünlü şarkısı "Supercalifragilisticexpialidocious" pop hit oldu ve 1965'te Billboard Hot 100'e girdi.

Disney, 65 yıllık kariyeri boyunca Sherman'ın Walt Disney'in "yaratıcı yeteneklerden oluşan yakın çevresinin" bir parçası haline geldiğini vurguladı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...