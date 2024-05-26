Ünlü besteci Richard Sherman hayatını kaybetti

Ünlü filmlerin müziklerine imza atan söz yazarı Richard Sherman 95 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşi Robert ile ortak olan Sherman, Mary Poppins'teki çalışmaları nedeniyle 1965'te iki Oscar kazandı.
Kardeşlerin en iyi bilinen müziklerinden bazıları arasında Jungle Book'un "Trust in Me" ve Chitty Chitty Bang Bang'in "Truly Scrumptious"u yer alıyor.
Müzisyenin ölümü Disney tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu ve Sherman'ın Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde "yaşa bağlı hastalık nedeniyle" vefat ettiği belirtildi.
Sherman kardeşler, 2005 yılında Songwriters Hall of Fame'e dahil edildi ve 2008'de ABD Ulusal Sanat Madalyası'nı aldı.
İkilinin ünlü şarkısı "Supercalifragilisticexpialidocious" pop hit oldu ve 1965'te Billboard Hot 100'e girdi.
Disney, 65 yıllık kariyeri boyunca Sherman'ın Walt Disney'in "yaratıcı yeteneklerden oluşan yakın çevresinin" bir parçası haline geldiğini vurguladı.
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