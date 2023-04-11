Ünlü karikatürist Al Jaffee 102 yaşında hayatını kaybetti

ABD’li ödüllü karikatürist Al Jaffee, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü ismin vefatını torunu Fani Thomson duyurdu.

Ünlü karikatürist Al Jaffee 102 yaşında hayatını kaybetti

Mad dergisinin ödüllü karikatüristi ve 'yaşlanmayan bilge' lakaplı ünlü çizer Al Jaffee (102), yaşamını yitirdi.

MANHATTAN'DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Özellikle çocuklara yönelik hazırladığı "Aptalca sorulara hızlı cevaplar" ile tanınan Al Jaffee, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manhattan'da hayata gözlerini yumdu.

99 yaşında emekli olan Jaffee, politika ve kültürle ilgili alaycı, kimi zaman ise sivri göndermeleriyle Mad dergisinde efsaneler arasına adını yazdırmıştı.

Al Jaffee, 77 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla Guiness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

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